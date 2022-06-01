Среди жителей Волгоградской области 19% детей

"Детскую" статистику озвучили в Волгоградстате. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Почти каждый пятый житель Волгоградской области ребенок или подросток. На начало 2021 года в регионе проживало 471,7 тысячи несовершеннолетних - это 19% от населения. В среднем каждый день в области рождается 54 младенца. При этом почти треть юных волгоградцев младше 6 лет, 41% - школьники от 8 до 14 лет, 16% - подростки. Статистику в тему ко Дню защиты детей озвучил Волгограстат, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

Больше всего детей на сегодня проживает в Палласовском и Старополтавском районах области, там каждый четвертый житель младше 18 лет. В целом же среди новорожденных преобладают горожане - 77%, на селе детей 23%. Всего в 2021 году в регионе родилось 19,5 тысяч малышей, большая часть из них – мальчики, среди которых есть богатыри весом в четыре кило и более. При этом в волгоградских семьях за прошедший год появились на свет 213 пар двойняшек и две тройни, а пик рождаемости пришелся на август.

В последнее время жители Волгограда и области чаще решаются на второго ребенка, чем на первого. Растет и число многодетных семей. Если в 2017-м третьего ребенка родили 15% рожениц, то в 2021-м – уже 18%.