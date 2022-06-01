8 тысяч зрителей: рекорд посещаемости ЮФЛ установили в Волгограде

Такого числа болельщиков давно не было даже на игре взрослой команды. Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгограде 1 июня 2022 года установлен рекорд посещаемости лиги ЮФЛ. Матч между академиями волгоградского «Ротора» и «Сочи» собрал более 8 тысяч зрителей. Об этом сообщает пресс-служба РФС. На трибуны пришли в основном семьи с детьми и детские коллективы, вход на «Волгоград Арену» в этот день был свободным.

Болельщики были счастливы увидеть 7 голов в этом зрелищном матче. Тем более, что он закончился победой волгоградцев. Молодой «Ротор» выиграл со счетом 5:2 под радостный гул трибун.

Правда, перед этим зрителям пришлось сильно понервничать на входе на стадион (для такого количества посетителей на стадионе открыли лишь пару зон досмотра, дети измучились в очереди под палящим солнцем). После мальчишкам пришлось потолкаться в очереди за автографами Аршавина, Аленичева, Тихонова, Титова и других звезд. Знаменитые футболисты обрушились на спортивных чиновников с критикой.