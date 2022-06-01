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Спорт1 июня 2022 13:23

8 тысяч зрителей: рекорд посещаемости ЮФЛ установили в Волгограде

Матч между «Ротором» и «Сочи» собрал рекордное число болельщиков
Екатерина СИМОХИНА
Екатерина СИМОХИНА
Такого числа болельщиков давно не было даже на игре взрослой команды.

Такого числа болельщиков давно не было даже на игре взрослой команды.

Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгограде 1 июня 2022 года установлен рекорд посещаемости лиги ЮФЛ. Матч между академиями волгоградского «Ротора» и «Сочи» собрал более 8 тысяч зрителей. Об этом сообщает пресс-служба РФС. На трибуны пришли в основном семьи с детьми и детские коллективы, вход на «Волгоград Арену» в этот день был свободным.

Болельщики были счастливы увидеть 7 голов в этом зрелищном матче. Тем более, что он закончился победой волгоградцев. Молодой «Ротор» выиграл со счетом 5:2 под радостный гул трибун.

Правда, перед этим зрителям пришлось сильно понервничать на входе на стадион (для такого количества посетителей на стадионе открыли лишь пару зон досмотра, дети измучились в очереди под палящим солнцем). После мальчишкам пришлось потолкаться в очереди за автографами Аршавина, Аленичева, Тихонова, Титова и других звезд. Знаменитые футболисты обрушились на спортивных чиновников с критикой.