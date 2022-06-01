На юге Волгограда готовятся демонтировать аварийную сгоревшую многоэтажку

Старые заброшенные дома вселяют страх в жителей соседних домов и представляют опасность для детей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Это полуразрушенное заброшенное здание уже давно вселяло ужас в жителей улицы Удмуртской: дом №11 еще в 2011 году признали аварийным, а с 2015 года там никто не живет. Жильцов переселили, а аварийную четырехэтажку бросили. Она сразу стала местным притоном, ходить рядом с которым было страшно. Прокуратура давно требовала снести многоквартирный дом, но власти не спешили. И вот наконец найден подрядчик: мэрия заключила договор на демонтаж дома №11 по улице Удмуртской. Разбирать здание будет компания «НОВА-БИЛД», которая выиграла аукцион.

По информации мэрии, подрядчик специализируется не только на сносе зданий, но и утилизации строительного мусора. По контракту рабочие демонтируют коммуникации, разберут крышу, снесут стены и фундамент. А потом засыпят котлован и выровняют площадку.

Этот четырехэтажный двухподъездный дом был построен в 1961 году. В 2011-м комиссия признала, что конструкции изношены на 70%. Мэрия переселила из здания 64 человека.

- Работа по сносу ранее расселенных домов на территории Волгограда ведется планомерно: ранее муниципалитет завершил работу демонтаж аварийных домов в Советском, Краснооктябрьском и Дзержинском районах. Граждане, проживавшие в этих домах, были переселены в новое жилье или получили денежные компенсации за свои помещения, - уверяют в мэрии Волгограда.

За последнее время они переселили из аварийного жилья 3200 человек благодаря финансированию по нацпроекту «Жилье и городская среда». Люди выбирают либо мену, либо денежную компенсацию. Все до декабря 2025 года в планах у властей переселить 10 тысяч жильцов из 253 аварийных домов.