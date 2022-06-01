В Волгоградской области 2 июня временно закроют железнодорожный переезд

Переезд будет недоступен четыре часа. Фото: ПривЖД

Железнодорожный переезд в Старополтавском районе Волгоградской области будет временно закрыт для проезда автотранспорта 2 июня 2022 года. Переезд через пути на 1046 км перегона Гмелинская – Цветочный закроют на ремонт. Ограничения будут действовать в течении четырех часов - с 16.30 до 20.30, сообщили сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе Приволжской железной дороги.

Так как железнодорожный переезд на пересечении с автодорогой «Иловатка – Старая Полтавка – Гмелинка – Палласовка – Николаевск» будет закрыт, автомобилисты смогут переехать через пути на другом переезде, который расположен на 1053 км перегона – на пересечении с дорогой на хутор Вербный.