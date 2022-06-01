В Волгограде деревья и цветы для парков будут выращивать школьники

Школьники вырастили первые саженцы для высадки в парках и во дворах. Фото: мэрия

В Волгограде школьники и детсадовцы будут выращивать саженцы деревьев и кустарников для озеленения городских парков и дворов. В Международный день защиты детей 1 июня 2022 стартовал новый этап экологического проекта «Проросток», который становится общегородским. В школе №54 в Советском районе активисты рассказали главе города Владимиру Марченко о своих планах, сообщили сайту volgograd.kp.ru в мэрии.

Родился проект «Проросток» по инициативе общественника Владимира Ерофеева. Сначала к нему присоединились школа №54 и детсад №348 в Советском районе. После добавилось еще 8 образовательных учреждений. За первые полгода ученики с педагогами высадили в питомнике на пришкольном участке 1450 саженцев деревьев, 406 кустарников и почти 3,5 тысячи цветов. Часть из них уже передали для озеленения дворов и территории областного кардиоцентра.

В новом учебном году выращивать саженцы будут волгоградские школьники во всех районах города. Семенами ребят обеспечит дендрарий Красноармейского района, там же выделят и площадки для высадки сеянцев. Посодействовать детям развивать «зеленые легкие» города глава Волгограда поручил также местным администрациям и департаменту по образованию. В перспективе к проекту планируют подключить и студентов, и управляющие компании.