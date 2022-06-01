В Волгограде начали планировку зеленой зоны возле ж/д станции «Заканальная»

Зеленая зона на Заканальной преобразится к концу года. Фото: мэрия

На юге Волгограда подрядчик приступил к благоустройству пешеходных зон возле железнодорожной станции «Заканальная». Сейчас в зеленой зоне, которую приведут в порядок по проекту «Формирование комфортной городской среды», делают вертикальную планировку рельефа. Завершить реконструкцию общественного пространства должны к концу 2022 года, сообщили сайту volgograd.kp.ru в администрации Волгограда.

Сейчас зеленая зона площадью 1,65 гектара находится в неприглядном состоянии. К зиме там выложат плиткой пешеходные дорожки, вдоль них установят лавочки, фонари и камеры видеонаблюдения, сделают поливочный водопровод и высадят 115 деревьев и кустарников. В будущем дарить тень волгоградцкам будут клены, липы и ясени. Для детворы поставят игровой комплекс с качелями, песочницей и аттракционами. А украшениями станут арт-объекты - одуванчики и глобус.

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