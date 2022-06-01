В Волгограде кадровик больницы заработала на «мертвых душах» 2,4 миллиона рублей

Уголовное дело передали в суд. Фото: Андрей МИРЕЙКО

В Центральный районный суд передали уголовное дело в отношении начальника отдела кадров больницы №3 Волгограда. Как сообщили сайту vоlgograd.kp.ru в СУ СК по Волгоградской области, 45-летнюю женщину обвиняют в крупном мошенничестве.

Серьезные проверки в медцчреждении начались в конце прошлого года. Ревизоры нашли нарушения в финансово-хозяйственной части. По итогам уволили кадровика. Как оказалось, увольнением все не закончилось. Прокуратура Центрального района провела расследование и выяснила, что женщина в 2016 году наняла на работу трех уборщиц. Правда, сделала это фиктивно. В больнице они не убирались, а зарплату за них она получала в свой карман. Все это продолжалось вплоть до конца 2021 года. Таким образом, женщина получила 2,4 миллиона рублей. Теперь ей предстоит ответить за мошенничество перед судом.