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Происшествия1 июня 2022 9:19

В Волгограде кадровик больницы заработала на «мертвых душах» 2,4 миллиона рублей

Она пять лет получала зарплату за трех уборщиц
Екатерина МАЛИНИНА
Екатерина МАЛИНИНА
Уголовное дело передали в суд.

Уголовное дело передали в суд.

Фото: Андрей МИРЕЙКО

В Центральный районный суд передали уголовное дело в отношении начальника отдела кадров больницы №3 Волгограда. Как сообщили сайту vоlgograd.kp.ru в СУ СК по Волгоградской области, 45-летнюю женщину обвиняют в крупном мошенничестве.

Серьезные проверки в медцчреждении начались в конце прошлого года. Ревизоры нашли нарушения в финансово-хозяйственной части. По итогам уволили кадровика. Как оказалось, увольнением все не закончилось. Прокуратура Центрального района провела расследование и выяснила, что женщина в 2016 году наняла на работу трех уборщиц. Правда, сделала это фиктивно. В больнице они не убирались, а зарплату за них она получала в свой карман. Все это продолжалось вплоть до конца 2021 года. Таким образом, женщина получила 2,4 миллиона рублей. Теперь ей предстоит ответить за мошенничество перед судом.