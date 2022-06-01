У волгоградцев с каждым годом все реже находят глисты

Зараза передается через плохо вымытые овощи и фрукты. Фото: Андрей МИРЕЙКО

Геогельминтоз все считают детским заболеванием. Грязь под ногтями, игрушки во рту, и прочие детские радости оборачиваются паразитами в организме. Но болеют аскаридозом (самый распространенный в мире гельминтоз) и взрослые. Он передается через плохо вымытые фрукты-овощи. В Волгоградской области наметилась тенденцию к снижению этого заболевания. Как сообщает Роспотребнадзор сайту volgograd.kp.ru в 2021 году число зараженных снизилось в 2,4 раза по сравнению со среднегодовым многолетним значением. А за 4 месяца этого года в Волгоградской области зарегистрировано всего два случая заболевания.

Как считают в ведомстве, причиной стала замена биологических удобрений на химические, развитие системы водоотведения в небольших поселках. Ведь возбудители заболевания передаются через растительную пищу, а созревание происходит во внешней среде, то есть в почве.

Профилактика заболевания хорошо всем известна: мойте руки с мылом, мойте фрукты и овощи тщательно, стригите детям коротко ногти, не позволяйте им их грызть, берегите продукты от мух.