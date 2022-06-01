Методичку по благоустройству разработают в волгоградской облдуме

В 2020-м на благоустройство потратили больше миллиарда. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Контрольно-счетная палата Волгоградской области представила депутатам облдумы отчет по эффективности использования средств бюджета на реализацию нацпроекта «Жилье и городская среда» за 2019-2020 годы. По его итогам парламентарии предлагают усовершенствовать нормативную базу, усилить контроль и разработать методичку для муниципалитетов, сообщили сайту volgograd.kp.ru в областной Думе.

Так, согласно отчету КСП, в 2020 году расходы на проект «Формирование комфортной городской среды» превысили 1,1 миллиарда рублей. После проверки 10 дворов и 135 общественных пространств недостатки и нарушения благоустройства уложились в 2% от этой суммы. Чаще всего специалисты фиксировали отклонения от утвержденных дизайн-проектов и заключенных контрактов, а также некачественные и незапланированные работы. Есть нарушения и в бухучете объектов благоустройства.

В целом депутаты признали допущенные нарушения незначительными, но все же разработали рекомендации профильным региональным ведомствам и органам самоуправления. Также местным чиновникам рекомендовали жестче контролировать сроки, объемы, качество материалов и работ, на которые выделяют столь солидные суммы. По словам депутата Владимира Ефимова, уже на стадии разработки проектно-сметной документации нужно закладывать штрафы недобросовестным подрядчикам, чтобы муниципалитетам не приходилось месяцами разбираться с ними в судах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Какие парки и скверы благоустроят в Волгограде и области в 2023 году

В регионе подвели итоги голосования за объекты благоустройства (подробности).