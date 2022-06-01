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Происшествия1 июня 2022 8:14

16-летнего волгоградца отправили в спецшколу за кражу вейпа

Трудный подросток пробудет там до совершеннолетия
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
16-летнего волгоградца отправили в спецшколу за кражу электросигареты

16-летнего волгоградца отправили в спецшколу за кражу электросигареты

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Тракторозаводской райсуд Волгограда отправил 16-летнего юношу в спецшколу за кражу у прохожего вейпа. В учебно-воспитательном учреждении закрытого типа он пробудет до совершеннолетия. Преступление произошло 6 января этого года у ТРК «Семь Звезд». Волгоградец попросил у 15-летнего прохожего устройство для курения. После отказа выхватил его и убежал, а использовав выбросил в урну.

Несмотря на то, что вред потерпевшему полностью возмещен, суд учитывал характеристику подростка. Как оказалось, до этого он уже был судим за кражу, на учебу не ходил и состоял на учете ПДН, бродяжничал и совсем не слушал родителей.

- Подсудимый в судебном заседании вину в совершении преступления признал. Приговор суда не вступил в законную силу, - уточнили в суде.