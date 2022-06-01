В Волгограде «Ротор» остался без тренера и игроков

Пока "Ротор" ждет решения РФС. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Вслед за увольнением генерального директора волгоградского «Ротора» Андрея Рекечинского, клуб остался без футболистов и тренерского штаба. У них закончились сроки действия трудовых договоров, сообщили сайту volgograd.kp.ru в СК «Ротор».

- На сегодняшний день соглашения действуют у Исламитдина Абдуллаева и Данила Пелиха, - рассказали в пресс-службе клуба. - Имран Улад Омар расторг контракт по взаимному соглашению сторон.

«Ротор» в очередной раз в конце сезона остался в состоянии неопределенности. Вслед за вылетом из РПЛ в прошлом году, в этом клуб по спортивному принципу должен покинуть ФНЛ. Но тут еще возможны варианты. Сейчас в клубе ждут решения исполкома РФС о составе участников лиг ФНЛ и ФНЛ II. Так что заключать новые контракты и формировать новую команду будут только после того, как станет известно в первом или втором дивизионе будут играть сине-голубые в следующем сезоне.