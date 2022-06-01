В Волжском готовят к открытию новый детский сад с бассейном

Дети смогут заниматься плаванием. Фото: администрация Волгоградской области

В Волжском в поселке Металлург 1 сентября 2022 года ожидается большое событие – откроется новый детский сад. Этого жители ждали много лет. А сегодня новое отстроенное здание осмотрел губернатор. Посмотреть было на что. Помещения рассчитаны на 120 мест. Здесь есть ясельные группы, большие музыкальный и спортивный залы, пищеблок, медкабинет и гордость садика – бассейн, соединенный с основным корпусом крытой галереей. Внутри все готово, чтобы принять детей. Сейчас садик проходит лицензирование и набирает штат квалифицированных сотрудников. Уже закуплено специальное оборудование для занятий по теме «Космос», «Экология», «ПДД» и прочее. Направление в новое учреждение получили уже 95 детей.

Кстати, в этом году сдадут еще три детских сада в Среднеахтубинском и Руднянском районах.