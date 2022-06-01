В Волгограде судят виновника ДТП с двумя погибшими

Вскоре мужчина предстанет перед судом. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Волгоградский следком завершил расследование уголовного дела в отношении 65-летнего мужчины, устроившего ДТП с двумя погибшими. Прокуратура утвердила обвинение, вскоре пенсионер предстанет перед судом. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе регионального СУ СКР, 24 марта этого года мужчина за рулем «Камаза» выехал на перекресток улицы Фадеева и проспекта Героев Сталинграда. Загорелся красный.

- Предположив, что пешеходы закончили движение по регулируемому перекрестку, обвиняемый продолжил движение и совершил наезд левой передней частью кузова и левым передним колесом на двух пассажиров – 68-летнюю женщину и ее 4-летнего внука, - уточнили в следкоме.

Пассажиры скончались от полученных травм. Мальчик на месте, а пенсионерка в больнице. Мужчина сейчас находится под стражей ему грозит реальный срок.