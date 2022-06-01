В Волгограде телефонного мошенника поймали в подъезде жертвы

Молодой человек выполнял роль курьера. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

В Волгограде все чаще стали ловить телефонных мошенников и их помощников. Волгоградцы стали более бдительными. Именно благодаря волгоградцу удалось задержать 29-летнего жителя Иловлинского района. Мужчина выполнял роль курьера в банде телефонных мошенников. Преступники позвонили жителю Кировского района с сообщением о ДТП с родственником. Тот сделал вид, что поверил, и обещал передать деньги, а сам набрал номер полиции. Сотрудники МВД задержали преступника в подъезде жертвы.

Кстати, следователи выяснили причастность подозреваемого еще к одному подобному преступлению. 30 мая он забрал 100 тысяч рублей у 80-летней бабушки из Кировского района.

- В отношении мужчины возбудили уголовные дела за попытку мошенничество и мошенничество в составе преступной группы.