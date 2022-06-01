Под Волгоградом прощаются с погибшим на Украине Денисом Ульбрехтом

Вечная память! Фото: соцсети.

Сегодня, 1 июня, в селе Лебяжье Камышинского района Волгоградской области проводят в последний путь 29-летнего сержанта бригады РХБЗ Дениса Ульбрехта. Он погиб, героически выполняя свой долг по защите жителей республик Донбасса. Известие о трагедии пришло 28 мая. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в администрации Камышинского района.

Сам Денис родился и вырос в Лебяжьем. Учился в местной школе. Жители села отзываются о мужчине как о честном и добром человеке. Его отец – прапорщик, мама тоже работала в воинской части. Поэтому сразу после срочной службы молодой человек подписал контракт. А в этом году по долгу службы оказался на Донбассе, где с честью выполнял свой долг.

У Дениса остались супруга и маленькая дочка. Сегодня его предадут земле на сельском кладбище.

Редакция выражает глубокие соболезнования семье погибшего.