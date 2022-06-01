В Волгограде началось нашествие мошки

К комарам добавилась мошка. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Волгоградцы всегда с тревогой ждут начала июня. Потому что именно в это время приходит мошка. Первых насекомых заметили еще в понедельник, а уже 31 мая к вечеру тучи кусающих окружили волгоградцев. Ушла вода, наступило тепло, а значит, создались очень комфортные условия для ее размножения. В этом году специалисты ожидали, что она появится во второй декаде июня, но мошка решила по-другому. Хотя большого нашествия не ожидается - поводок был ниже среднегодового уровня.

Подпортить радужный прогноз может только Астрахань.

- Там мошки будет очень много, обычно она стеной стоит, и часть ее вполне может принести к нам. По ветру эти насекомые легко перемещаются на 200 километров от места выплода. - рассказала сайту volgograd.kp.ru ведущий энтомолог Центра гигиены и эпидемиологии Волгоградской области Галина Мельникова.

А волгоградцам остается запастись специальными средствами – помогают ванильное и гвоздичное масла – и смириться с неизбежным.

Кстати, теперь мошку знают не только в Волгограде, но даже в Англии, Мексике и Тунисе. Во время чемпионата мира в 2018 году она знатно покусала и болельщиков, приехавших на событие мирового масштаба, и самих футболистов.