В семи районах Волгограда 1 июня 2022 отключат свет

Электричества не будет в течение нескольких часов. Фото: Евгения ГУСЕВА

В первый день июня 2022 года среди оставшихся без электроснабжения коммунальных страдальцев окажутся жители сразу семи районов Волгограда за исключением Советского. Отключения будут не массовыми, но все же затронут тысячи горожан в отдельных жилых массивах, как частного сектора, так и в многоквартирных домах, сообщили сайту volgograd.kp.ru в «Россети Юг». Публикуем полный список адресов домов, где отключат свет 1 июня 2022 года.

В центре среди коммунальных страдальцев окажутся несколько домов на нечетной стороне улицы Пархоменко – под номерами 29-35.

На Красном 1 июня 2022 без света останутся с 9 до 17 часов улица Руднева, 51-59, 61а, 61, 63а, 63, 65-75, 77а, 79-93, 50-62, 64а, 64-72, 72а, 74-84, улица Аэрофлотская, 69-75, 72-78, улица Титова, 70, 76, 77, 77д, 79, 81.

В ТЗР под отключения попадут две улицы: Ополченская, 9, 11, 95-й Гвардейской Дивизии, 10. Сидеть без света также придется с утра до вечера – с 9.00 до 17.00.

В Дзержинском районе отключения затронут девять улиц. Среди них улица Аннинская, 38-54, 29, 31а, 31, 33а, 33-45, улица Лекарская, 1-9, 9а, 11-21, 25-39, 4-10, 14-22, 26-34, 34а, 36, 38, 44а, 44, 46а, 46, 23, улица Новосельская, 38-46, 46а, 48, 35-41, 49-51, 52-54, улица Новорядская, 110, улица Ползунова, 1-9, 9а, Продольная, 70-80, улица Царицынская, 43-49, 40, 42а, 42-46, 48-54, 54а, 56, 60а, 60-64, 64а, 66а, 66-74, 50, 50а, 53, 55-61, 65а, 65-79, 79а, улица Фонтанная, 39-57, 57а, 59-69, 44-50, 54-74, 74а, 71-79, 79а, улица Хуторская, 12, 11, 16-22, 22а, 24, 28, 15-17, 21, 25. Света не будет с 9.00 до 17.00.

В Ворошиловском районе с утра с 9.00 до 13.00 обесточат дома на улицах Череповецкая, 11, Новоузенская, 4а, 10а и 10. С 13 до 17 часов без света будут сидеть жители домов по адресам: улица Череповецкая, 11, 56, 58, улица Новоузенская, 4а, 8 и 10, 43-49, 45а, 47а, улица Нежинская, 42-62, 44а, 46а, 25-51, 43б, 43а, 49а, улица Котлубанская, 55-59, 58-62, улица Елисеева, 42-58, 58а, 44а, 56а. Отключения в многоэтажках будут проводить по секциям. И с 9 до 17 часов будут обесточены улица Чинаковская, 8-32, 243-251, 245а, улица Чинарская, 1-7, улица Кузнецкая, 156-166, 156а, 162а, 166а, 141, 141а и улица Уржумская, 36-44, 33-45.

С 9.00 до 17.00 в первый день лета обесточат дома на трех улицах в Кировском: улица Апанасенко, 5-27, 4-18, улица Красных Партизан, 1-23, 2-26, улица Кленовая, 2-18, а также в двух переулках: Кленовый, 3а-5а, 2а-8 и Апанасенко, 1-11, 2-12.

Света в Красноармейском не будет также весь день – с 9 утра до 17.00. Под отключение попадут следующие дома: улица 2-я Динамовская, 7, улица Панферова, 8, 14, 14а, проспект Столетова, 2, 2а, 6.