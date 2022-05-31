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Происшествия31 мая 2022 13:59

Волгоградцу дали 4,6 лет колонии за взятку полицейскому и патроны под холодильником

Свою вину мужчину полностью признал
Екатерина МАЛИНИНА
Екатерина МАЛИНИНА
Приговор может быть обжалован.

Приговор может быть обжалован.

Фото: Андрей МИРЕЙКО

Новоаниннский районный суд 31 мая вынес приговор в отношении 45-летнего жителя района. Как сообщили «КП-Волгоград» в прокуратуре Волгоградской области, мужчину обвиняли в покушении на дачу взятки и незаконную покупку и хранение боеприпасов.

Зимой 2022 года на жителя Новоаннинского района пожаловался один из соседей. Он рассказал полиции, что тот хранит дома боевые патроны. К нему пришла с обыском полиция и в тайнике под холодильником нашла боезапас. В отношении волгоградца начали проверку. Но он решил уладить вопрос по-своему. Пришел пьяный к начальнику отдела дознания местной полиции и предложил 15 тысяч за решение проблемы. Полицейский предупредил об ответственности за взятку, но мужчина настаивал. В итоге на него возбудили сразу два уголовных дела.

В содеянном волгоградец признался и раскаялся, но суд вынес достаточно строгий приговор. Четыре с половиной года лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор может быть обжалован.