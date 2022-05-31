1 июня в Волгоградской области будет пекло и грозы

1 июня будет очень жарко. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Как и обещали синоптики, к концу мая в Волгоградской области установилась жаркая погода. В среду, 1 июня, будет почти 30-градусное пекло. Об этом volgograd.kp.ru сообщили в региональном Гидрометцентре. Согласно прогнозу, в Волгограде и на территории разных районов области будет от +24 до +29º днем и от +12 до+17º ночью.

В городе-герое осадкой в первый летний день не ожидается, а вот в регионе местами пройдут дожди и грозы. Ветер восточный и по-прежнему сильный. В отдельных районах порывы достигнут 14-17 м/с.

Сотрудники ГУ МЧС напоминаю волгоградцам о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности.