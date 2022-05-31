В Волгоградской области от COVID-19 привили 3,5 тысячи подростков

На сегодня прививки от ковида сделали более 1,6 миллиона волгоградцев. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В волгоградскую область пришла очередная партия детской вакцины от коронавируса «Гам-КОВИД-Вак-М». 500 доз препарата передадут в 25 поликлиник Волгограда и Волжского, а также в ЦРБ. Всего на сегодня прививку от COVID-19 сделали более 3,5 тысячи подростков от 12 до 17 лет, сообщили сайту volgograd.kp.ru в облздраве.

- Прививку от новой коронавирусной инфекции получили более 3,5 тысячи подростков, завершили курс почти 2,5 тысячи школьников, - рассказали в комитете здравоохранения региона.

Всего с начала года регион получил 4,42 тысячи доз детской вакцины. Для взрослых препаратов гораздо больше. По данным ведомства, первую прививку от ковида сделали более 1,6 миллиона волгоградцев.