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Общество31 мая 2022 13:28

Волгоградский противочумный институт закупает наборы для выявления холеры

Екатерина МАЛИНИНА
Екатерина МАЛИНИНА
На закупку потратят порядка 200 тысяч рублей

На закупку потратят порядка 200 тысяч рублей

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

На сайте Госзакупок появилось два лота от Волгоградского научно-исследовательского противочумного института. Главный оплот против опасных болезней в Волгоградской области закупает питательные среды для плановых исследований по мониторингу холерного вибриона. Всего на 147 тысяч 853 рубля. Еще ждут исполнителя на поставку диагностических наборов реагентов для выявления опасной инфекции. Цена лота 45 тысяч рублей.

Все это проводится в плановом порядке. Правда, если учитывать контекст, то подобная закупка вызывает небольшую дрожь в коленках. Совсем недавно в аэропорту проводились учения. Создавалась ситуация, когда на борту приземлившегося в Волгограде самолета обнаружен холерный пациент. А за несколько дней до этого по Волгограду гулял фейк о зараженной холерой воде. Его волгоградские власти поспешили опровергнуть. Холеры в нашем регионе не находили очень давно. Большая вспышка была зафиксирована в Казахстане и части Астраханской области в семидесятых годах. Но на нашу территорию она не зашла.