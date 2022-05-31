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Общество31 мая 2022 12:32

В Волгограде ушел в отставку начальник аварийно-спасательной службы

Произошло это через полтора месяца после трагедии с катером ведомства в Камышине
Екатерина МАЛИНИНА
Екатерина МАЛИНИНА
Илья Будиловский руководил аварийно-спасательной службой 10 лет. Фото: администрация Волгоградской области

Илья Будиловский руководил аварийно-спасательной службой 10 лет. Фото: администрация Волгоградской области

31 мая стало известно об отставке начальника аварийно-спасательной службы Волгоградской области Ильи Будиловского. Сегодня его последний день на службе. Как рассказали «КП-Волгоград в администрации Волгоградской области, он ушел на заслуженный отдых. Будиловскому 67 лет. Возглавляет он подразделение с 2012 года. Решение оботставке добровольное. Хотя возможно на него повляла трагедия в Камышине. Полтора месяца назад катер аварийно-спасательной службы Камышина пошел ко дну. За рулем был пьяный спасатель, который взял транспорт с разрешения начальства. В итоге погиб сотрудник ГИБДД и его 12-летний сын.

На сайте ведомства в качестве директора обозначен уже другой человек - Иван Дворников, он был у Ильи Будиловского заместителем по аварийно-спасательной работе. Оставят ли его на этом месте, или возьмут человека со стороны, пока неизвестно.