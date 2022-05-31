В Волгограде полиции сдался водитель, который насмерть сбил пешехода

Водитель бросил парня умирать на дороге и сбежал. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

В Волгограде полиция возбудила уголовное дело на водителя, который 26 мая насмерть сбил 19-летнего пешехода на Третьей продольной в Тракторозаводском районе и скрылся с места после смертельного ДТП. 41-летний волгоградец сам пришел сдаваться в полицию, сообщили сайту volgograd.kp.ru в главном управлении МВД по Волгоградской области.

Смертельное ДТП произошло ночью 26 мая 2022 года. Водитель Hyundai Solaris сбил перебегавшего дорогу в неположенном месте 19-летнего парня, бросил машину и сбежал, даже не вызвав скорую. Молодой человек от полученных травм скончался на месте. По словам водителя, из СМИ он узнал о смерти пешехода и осознал тяжесть содеянного. Поэтому и пришел с повинной в полицию. Теперь мужчине грозит до 12 лет тюрьмы.