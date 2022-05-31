6% волгоградцев ездят на работу на велосипеде, еще 4% - на самокате

Волгоград - неудобный для велосипедистов город. Фото: Иван ВИСЛОВ

6% волгоградцев добираются до работы на велосипеде, еще 23% об этом мечтают, но что-то их останавливает. К такому выводу пришли аналитики сайта SuperJob, которые провели опрос в разных городах России. При этом 54% жителей Волгограда точно не хотят ездить на работу таким способом. Далеко, неудобно, нет велодорожек, нет душа на работе. Еще и надышишься выхлопными газами так, что поездка получится точно не оздоровительной. Кстати, за два года желающих ездить в офис на велосипеде уменьшилось.

Еще 4% горожан решились на то, чтобы гонять на работу на электросамокате. Несмотря на то, что такие участники дорожного движения все чаще попадают в сводки ДТП, 20% волгоградцев хотели бы именно так прибывать к зданию своей компании. Все же 64% ни за что не согласилась бы на этот аттракцион. Большинство россиян уверены, что для начала правила вождения для электросамокатов надо прописать законодательно. Напомним, в этом году Верховный суд признал их транспортными средствами.