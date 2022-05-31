«Ситиматик-Волгоград» настоятельно рекомендует сверить данные в квитанциях за вывоз отходов

Фото: пресс-служба ООО "Ситиматик-Волгоград"

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) «Ситиматик-Волгоград» обращает внимание на необходимость актуализации данных, на основе которых рассчитывается размер платы за услугу по вывозу ТКО. В платежной квитанции она обозначена как «Обращение с отходами» и определяется по количеству зарегистрированных в жилом помещении граждан, а при их отсутствии – по числу собственников. Если в квитанции не корректно указано имя собственника, адрес, количество проживающих или произошли любые изменения данных, то необходимо оповестить об этом регионального оператора в 5-дневный срок.

Согласно действующему законодательству, сведения об абоненте могут быть получены регоператором из открытых источников, однако зачастую объем информации в них минимален и обновляется крайне редко. Поэтому единственным реально работающим механизмом предоставления данных или их корректировки является заявление самого потребителя или его родственников (в случае, если потребитель скончался).

«Ситиматик-Волгоград» в очередной раз акцентирует внимание жителей региона: верные и актуальные данные в платежке - залог корректных начислений за коммунальные услуги. Вовремя обновленные сведения помогут избежать вопросов от жителей, часто поступающих в контакт-центр регоператора: почему приходит платежка на имя давно умершего родственника; зачем платить за вывоз мусора в доме, где никто не живет; почему вызывают в суд за долги по давно проданной квартире и т.п. Ответ в таких случаях один - неактуальные данные плательщика и их несвоевременное обновление. В результате некоторые граждане могут получать квитанцию с оплатой выше, чем она может быть.

При выявлении таких случаев расчетный агент регоператора АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» производит перерасчет некорректных начислений, львиная доля которых связана именно с неисполнением обязанностей своевременно предоставлять информацию о смене собственника. Информация о продаже квартиры, например, не попадет автоматически ни в «Ситиматик-Волгоград» или другую ресурсоснабжающую организацию, ни к АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК». Начисления продолжают идти на старого собственника, с него пытаются взыскать долги, а нужно было всего лишь подать заявление на закрытие лицевого счета с момента продажи квартиры.

Для актуализации данных потребителю необходимо подать письменное заявление с просьбой закрыть/открыть лицевой счет, внести изменения о количестве зарегистрированных в жилом помещении граждан, произвести перерасчет платы и предоставить подтверждающие документы, например, копию свидетельства о смерти или справку о количестве зарегистрированных лиц. Справка может быть от органов местного самоуправления (районная администрация) или от управляющей компании.

Подать такое заявление можно одним из способов:

- на официальную электронную почту «Ситиматик-Волгоград»: info.vlg@citymatic.ru;

- на официальном сайте «Ситиматик-Волгоград» 34.citymatic.ru в разделе «Обращение в компанию»;

- по почтовому адресу «Ситиматик-Волгоград»: 400066, г. Волгоград, ул. Новороссийская, д.5.

- лично в абонентском отделе «Ситиматик-Волгоград» по адресу: ул. Коммунистическая, д. 40 по предварительной записи по номеру: 8 (8442) 32-63-60;

- в личном кабинете «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» по ссылке lk.ivc34.ru/login;

- почтовым отправлением на адрес «ИВЦ ЖКХ и ТЭК»: 400001, г. Волгоград, ул. им. Циолковского, д. 9А, офис 7

- на электронную почту «ИВЦ ЖКХ и ТЭК»: orn@ivc34.ru.

- в местных отделах по работе с населением АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» (адреса указаны на сайте);

Все перечисленные каналы связи и контактная информация о региональном операторе размещена в том числе и на платежных документах, которые ежемесячно доставляются в почтовые ящики жителей.