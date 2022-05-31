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Досуг31 мая 2022 9:44

В Волгограде 2 июня стартует сезон «Кино под звездами»

Каждый четверг летом 2022 года посмотреть бесплатно фильм можно будет в Комсомольском саду
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Посмотреть кино на лужайке можно совершенно бесплатно. Фото: Максим Хмызов.

Посмотреть кино на лужайке можно совершенно бесплатно. Фото: Максим Хмызов.

С приходом лета в Волгограде вновь стартует сезон «Кино под звездами» в Комсомольском саду. В 19.30 волгоградцы смогут посмотреть кино про самолеты, летчиков и любовь, сообщили сайту volgograd.kp.ru организаторы.

Откроет сезон фильмов на траве фильм с Джоном Траволтой «Уж кто бы говорил!». Второй фильм - французская романтическая комедия. А перед показом кино горожан ждут викторина с вопросами на летную тему, подарки и призы, а также выступление дипломанта фестиваля «Голос Волгограда» Наили Парубочей. Вход для всех свободный. Не забудьте пледы, вечерами еще холодно. И захватите спрей от комаров, которые в этом году припозднились и очень злые.

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