Более 5 тысяч дорожных знаков и 51 остановку установят в Волгоградской области

Барьерные ограждения, знаки, светофоры должны снизить аварийность на дорогах. Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгоградской области в самую активную стадию вошли дорожные работы. Где-то ремонтируют отдельные участки с глубокими ямами, но на многих объектах асфальт меняют капитально: срезают до основания старый, укладывают новые, делают бордюры, тротуары. На таких объектах, обновляемых по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», все делают по новым стандартам. Для снижения аварийности на отремонтированных дорогах установят 5,2 тысячи дорожных знаков и 221 светофор.

Для повышения безопасности на 92 дорогах обустроят 43 тысячи погонных метров барьерных ограждений, появится более 12 километров нового освещения. Новые объекты будут удобными не только для автомобилистов. У пешеходов появится 51 новая остановка, у велосипедистов – 3,6 километра велодорожек.

Кстати, замена остановок волнует жителей области, и дело не в безопасности и комфорте. Многие из старых павильонов выглядят как произведение искусства благодаря мозаичному оформлению. Конечно, современные павильоны ничего уникального из себя не представляют.