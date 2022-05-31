В Волгограде пропал пожилой мужчина с деменцией

Мужчину ищут родственники, волонтеры и полиция. Фото: Юг-Спас Волгоград

В Волгограде вторые сутки ищут 65-летнего мужчину. Владимир Иванович Кулаков пропал в 12 часов дня 30 мая. Он вышел из дома по улице Правды в Краснооктябрьском районе и бесследно исчез. Волгоградец страдает деменцией, поэтому сам не можем ориентироваться в пространстве и вряд ли вернется домой без помощи добрых людей. Кроме того, у него серьезные проблемы с сердцем, а это значит, что на жаре ему может стать плохо.

Приметы Владимира Кулакова: невысокого роста, худощавый, седые волосы, есть борода и усы. На правой руке не хватает фаланг двух пальцев. На нем были темно-синяя футболка и черно-коричневые спортивные штаны.

Всех, кто видел похожего мужчину, или знает, где он может находиться, просьба позвонить по телефону волонтерам 89086851486 или по номеру единой службы 112.