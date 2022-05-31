В 2022 году в Волгоградской области выявили 13 случаев ботулизма

Роспотребнадзор предупреждает жителей об опасности болезни Фото: Олег УКЛАДОВ

Волгоградский Роспотребнадзор предупреждает жителей области об опасности ботулизма, который провоцирует анаэробная) палочка Clostridium botulinum. Этот возбудитель вырабатывает сильнейший яд, смертельный для человека. В Волгоградской области с начала 2022 года с таким диагнозом госпитализировали 13 пациентов. В основном все они отравились вяленой рыбой и овощными консервами домашнего приготовления. Об этом volgograd.kp.ru сообщили в надзорном ведомстве.

Если вовремя не обратиться за помощью, вероятность гибели увеличивается до 70%. Основные признаки ботулизма – все как в тумане, перед глазами сетка, сильно болит голова, походка становится неустойчивой, исчезает голос. В таких случаях нужно сразу звонить в неотложку.

Высока вероятность отравиться при употреблении дома или в гостях домашних консервов, немытых грибов и овощей, рыбы.

- Следует воздержаться от приобретения пищевой продукции «с рук». Приобретая продукты у частных лиц в несанкционированных местах, граждане подвергают себя и своих близких неоправданному риску, - предупреждает Роспотребнадзор.