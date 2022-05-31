За сутки в Волгоградской области отравились две маленькие девочки

Врачи делают все, что спасти жизни детей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Волгоградской области 30 мая в городскую клиническую больницу №25 госпитализировали двух пациенток 1 года и 5 лет. Девочки из разных семей.

Годовалый ребенок проживал в Дубовском районе, откуда после отравления бытовым химическим средством ее госпитализировали в город-герой. Как сообщили volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального комитета здравоохранения, ее состояние относительно удовлетворительное, малышка находится в детском токсикологическом отделении.

Пятилетняя девочка проживает в Кировском районе Волгограда. Она в состоянии средней степени тяжести находится в токсикологическом отделении. Предположительно, пациентка отравилась уксусом.

Врачи делают все, что спасти жизни детей.