Городской пляж 13 июня откроют в Волжском

В Волжском через две недели откроется пляж. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Первым в Волгоградской области пляжный сезон стартует в Камышине. В Волжском тоже готовят к купальному сезону городской пляж. Его открытие запланировано на 13 июня 2022 года, сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе администрации Волжского.

Благоустройством городского пляжа занялись с 1 мая, там убрали мусор, покосили траву, обследовали дно, установили буйки. Также в зоне отдыха у воды оборудовали детский сектор, поставили питьевые фонтанчики, сделали новые навесы от тени и настилы, чтобы ноги не обжигал песок. В этом году на пляже отремонтировали кабинки для переодевания и помещения для персонала.

Осталось подключить воду, водолазам - расчистить дно, а также исследовать воду и песок, чтобы убедиться, что купаться и загорать в этом месте безопасно для здоровья. Кстати, в этом году волжане смогут понежиться на чистом песочке, так как пляж будет убирать специальная машина «Пескарь».