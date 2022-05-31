В Волгограде к концу 2023 года вместо старого кинотеатра «Победа» будет обновленный Дом детства

Здание разбирают по кирпичику. Фото: администрация Волгоградской области

Кирпичик за кирпичиком разбирают здание бывшего кинотеатра «Победы» рабочие. Объект культурного наследия требует особого внимания, особенно при демонтаже старых конструкций. Ход ремонта будущего Дома детства, где разместится кукольный театр посмотрел губернатор Андрей Бочаров. Сейчас выполнено около 20 процентов от объего объема необходимых работ. Завершается демонтаж.

Кстати, работы с первоначальных планов прибавилось. Подрядчик обнаружил ряд скрытых дефектов, которые требуют особого внимания. Пришлось корректировать проект. Но как заверили в администрации, сроки сдвигать не будут. Строители обещают успеть все сделать как и было прописано в контракте к концу 2023 года.

Что будут делать: менять деревянные перекрытия на более прочные, усиливать стены специальными анкерами, укреплять колонные, оконные проемы и ниши. Также планируется настроить инженерные сети уже к зиме, чтобы не останавливать ремонт на холодное время года. Кстати, на объекте будут использоваться российские материалы, в том числе и волгоградских производителей.

К зиме должны сделать часть инженерных коммуникаций. Фото: администрация Волгоградской области

К концу 2023 года должен появится новый современный Дом детства в котором будут два зрительных зала на 240 и 84 места, многофункциональный зал на 100 мест. Все это с современным звуковым и световым оборудованием. Будут кабинеты для занятия с детьми, мастерские техники речи, даже мастерская по пошиву кукол. Ребята сами смогут выступать на малой сцене.

- Обновление инфраструктуры для детей - это не просто вопрос исторического наследия, но и формирования будущего поколения победителей, - пояснил губернатор Андрей Бочаров.