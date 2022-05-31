В центре Волгограда нашли мертвым сотрудника яхт-клуба «Флагман»

Следком проводит проверку Фото: Михаил ФРОЛОВ

Волгоградский следком организовал проверку по факту гибели 53-летнего сотрудника яхт-клуба «Флагман». Мужчину обнаружили мертвым в прямо на рабочем месте в Центральном районе города-героя. Страшную находку сделали коллеги погибшего, пришедшие утром на работу.

В настоящий момент следователи выясняют обстоятельства смерти волгоградца. По предварительной информации, он мог скончаться из-за проблем со здоровьем.

- На теле нет повреждений и признаков насильственной смерти. По данному факту проводится проверка, - сообщила volgograd.kp.ru официальный представитель СУ СК России по Волгоградской области Дарья Буянова.