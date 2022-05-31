Носить маски жителям Волгограда посоветовал Роспотребнадзор

Волгоградцам приходится защищаться и от насекомых, и от вирусов. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Носить маски в такую жару, которая установилась в Волгограде, никого не заставишь, но в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области все же советуют не отказываться от этого главного средства защиты от вирусов. Ведомство опубликовало свежие данные о ситуации по заболеваемости ОРВИ в регионе на предыдущей неделе. Десятки тысяч людей еженедельно обращаются к врачам в Волгограде с симптомами ОРВИ и коронавируса. Сейчас заболеваемость составляет 32,2 случая на 10 тысяч населения области, что не мало, хотя и ниже эпидпорога.

По информации Роспотребнадзора, сейчас волгоградцы обмениваются в основном COVID-19 и вирусами не гриппозной этиологии, такими как риновирус и аденовирус. В местах скопления людей лучшая защита, по мнению санитарных врачей, это медицинская маска. Ну и помните о гигиене, мойте руки, не прикасайтесь ими к носу, рту и глазам. Носить в сумочке антисептик и обрабатывать руки тогда, когда нет возможности их вымыть, тоже действенная мера, если вы не хотите заразиться.