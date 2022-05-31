В Волжском из-за 26-летнего лихача столкнулись четыре машины

26-летний виновник аварии нарушил ПДД Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Массовая авария с участием четырех легковушек произошла в Волжском 30 мая. Как сообщили volgograd.kp.ru в пресс-службе волгоградского Главка МВД, в 17.30 часов 26-летний лихач за рулем «Лады Гранты» ехал по проспекту Ленина со стороны Большевистской в сторону Александрова.

Мужчина грубо нарушил правила дорожного движения – он не проигнорировал безопасную дистанцию и врезался в «Дэу Нексию», которая стояла впереди. «Нексия» в свою очередь врезалась в «Ладу Калину», которая остановилась перед ней, а та протаранила «Киа Церато».

- В результате ДТП 25-летняя пассажирка автомашины «Дэу Нексия» доставлена в больницу, - уточнили в профильном ведомстве.

Проводится проверка.