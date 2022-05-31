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Происшествия31 мая 2022 6:42

Под Волгоградом двух рабочих ударило током: один скончался

Мужчины монтировали рекламный щит и получили электротравмы
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
В настоящий момент медики борются за жизнь 25-летнего пациента

В настоящий момент медики борются за жизнь 25-летнего пациента

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В больнице №25 в Волгограде умер 30-летний рабочий, получивший смертельную электротравму. ЧП произошло 30 мая в городе Краснослободске на улице Ленина, где мужчина вместе с напарником монтировали рекламный щит. Их ударило током. В тяжелом состоянии оба попали в медучреждение. Об этом volgograd.kp.ru сообщили в экстренных службах.

- Мужчина 30 лет скончался, несмотря на оказываемую медицинскую помощь, - прокомментировали в комитете здравоохранения Волгоградской области.

В настоящий момент медики борются за жизнь 25-летнего пациента, он находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии.