Волгоград принял у себя гуманитарный автопробег "От Кузбасса до Донбасса"

Автопробег отправится дальше в Ростов-на-Дону, а затем на Донбасс. Фото: СУ СК по Волгоградской области

Сегодня, 30 мая, на площади Павших борцов в Волгограде звучала торжественная музыка, важные слова и стихи от подрастающего поколения. Здесь проходил приветственный митинг в честь гуманитарного автопробега «От Кузбасса до Донбасса». Его организовал Следственный комитет России в рамках патриотической акции «Связь поколений». Машины уже проехали такие города как Новосибирск, Омск, Тюмен, Екатеринбург, Уфа, Самара, Саратов. Следующая остановка после Волгограда в Ростове-на-Дону.

- Основная цель акции – оказание гуманитарной помощи жителям Донбасса, а также поддержка военных Армии России, - пояснили «КП-Волгоград» в СУ СК по Волгоградской области.

Участники в Волгограде почтили минутой молчания память о погибших на Сталинградской земле. Затем на площади всех приветствовал и.о. руководителя регионального управления СКР полковник юстиции Дмитрий Костин. Он говорил о важности мероприятия и поддержки Донбасса. Равнодушных к тому, что происходит совсем рядом с нами – нет. В мероприятии также принимали участия дети. Звучали стихотворения, искренние письма ребят к тем, кто сейчас на передовой.

В завершении мероприятия все вышли на Нулевой километр. Волгоградцы проводили участников и пожелали им хорошей дороги.