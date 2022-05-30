В Волгоградской области с 1 июня увеличат прожиточный минимум

В России величина ПМ вырастет на 10% Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

С 1 июня в Волгоградской области для всех категорий населения увеличится прожиточный минимум. Как сообщили volgograd.kp.ru в региональном комитете по труду и занятости, ПМ проиндексируют на 10%. Соответствующий проект постановления подписал губернатор Андрей Бочаров.

Так, величина прожиточного минимума вырастет с 10 882 до 11 970 рублей, для трудоспособного населения – с 11 861 до 13 047 рублей. Сейчас ПМ для пенсионеров составляет 9 381 рубль, а с начала июня он увеличится до 10 319 рублей. Изменится величина прожиточного минимума для детей с 10 831 до 11 914 рублей.

- Также на заседании Президиума Госсовета Президентом была объявлено об индексации с 1 июня пенсий и увеличении на 10% минимального размера оплаты труда, - отметили в профильном ведомстве.