В Волгограде 113 детей-сирот остались без жилья

Волгоградские следователи собрали достаточно доказательств вины бывших сотрудников регионального комитета строительства Фото: Михаил ФРОЛОВ

Волгоградские следователи собрали достаточно доказательств вины бывших сотрудников регионального комитета строительства, по вине которых 113 детей-сирот остались без жилья. Как сообщили volgograd.kp.ru в пресс-службе областного СУ СКР, на них возбудили уголовное дело по статье 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

Как выяснили следователи, с 2019 по 2021 года работники облкомстроя получили более 400 миллионов рублей на жилье для детей, которые остались без родителей. Однако деньги не потратили по назначению. Сотрудники ведомства имитировали закупочные процедуры.

- Желая скрыть свою некомпетентность в эффективном использовании доведенных средств и выполнении всех плановых показателей бывшие сотрудники игнорировали необходимость обеспечения жильем граждан из числа детей-сирот, - отметили в следкоме.

В итоге 133 детей-сирот остались без жилья. Благодаря вмешательству СК, их права были восстановлены. Также следователи добились расширения механизмов обеспечения жильем детей-сирот на законодательном уровне.

В настоящее время подозреваемых знакомят с материалами уголовного дела.