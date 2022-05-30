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Происшествия30 мая 2022 13:45

В Волгограде 113 детей-сирот остались без жилья

На сотрудников облкомстроя возбудили уголовное дело
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Волгоградские следователи собрали достаточно доказательств вины бывших сотрудников регионального комитета строительства

Волгоградские следователи собрали достаточно доказательств вины бывших сотрудников регионального комитета строительства

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Волгоградские следователи собрали достаточно доказательств вины бывших сотрудников регионального комитета строительства, по вине которых 113 детей-сирот остались без жилья. Как сообщили volgograd.kp.ru в пресс-службе областного СУ СКР, на них возбудили уголовное дело по статье 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

Как выяснили следователи, с 2019 по 2021 года работники облкомстроя получили более 400 миллионов рублей на жилье для детей, которые остались без родителей. Однако деньги не потратили по назначению. Сотрудники ведомства имитировали закупочные процедуры.

- Желая скрыть свою некомпетентность в эффективном использовании доведенных средств и выполнении всех плановых показателей бывшие сотрудники игнорировали необходимость обеспечения жильем граждан из числа детей-сирот, - отметили в следкоме.

В итоге 133 детей-сирот остались без жилья. Благодаря вмешательству СК, их права были восстановлены. Также следователи добились расширения механизмов обеспечения жильем детей-сирот на законодательном уровне.

В настоящее время подозреваемых знакомят с материалами уголовного дела.