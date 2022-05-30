В Волгограде насильнику-педофилу оставили жесткий приговор

Областной суд оставил приговор в силе. Фото: Андрей МИРЕЙКО

Волгоградский областной суд рассмотрел апелляцию волгоградца Дмитрий Соболева, которого Кировский районный суд Волгограда приговорил к 14 годам лишения свободы за изнасилование несовершеннолетней. Как сообщили «КП-Волгоград» в прокуратуре Волгоградской области, мужчина просил смягчить решение по его делу.

21 июня 2021 года мужчина увидел компанию девочек-подростков. Он подкараулил одну из них на «Углу парка» в Кировском районе, затащил в камыши, изнасиловал и сбежал. Ребенок после нападения проходил серьезное лечение в больнице. Педофила нашли через несколько дней. И все благодаря бдительности волгоградцев. Они узнали его по ориентировке в одном из магазинов, скрутили и сдали в полицию.

Дмитрию Соболеву дали 14 лет колонии особого режима. И областной суд счел приговор обоснованным. Кстати, волгоградец до этого он уже был судим за убийство мужчины.