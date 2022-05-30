В Волгограде сотрудницу колледжа осудили на полтора года за хищение 8 миллионов рублей

Деньги выделялись на обучение волгоградцев Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Волгоградской области вынесли приговор в отношении сотрудницы Волгоградского экономико-технического колледжа. Женщину судили за хищение бюджетных средств, которые выделяли на программу переобучения.

В 2020 году, когда стало ясно, что из-за пандемии многие потеряют работу, государство разработало специальную программу, которая должна была помочь людям. В регионы выделили деньги на переобучение людей, оказавшихся на грани увольнения или лишившихся работы из-за новой коронавирусной инфекции. В Волгоградской области функцию оператора возложили на «Волгоградский экономико-технический колледж». Учебное заведение должно было собрать заявки и обучить полторы тысячи человек. На эти нужды выделялись больше 38 миллионов рублей. Но видимо, с желающими возникли сложности. Или просто не хватило времени найти таковых. Но и.о. директора «Центра опережающей профессиональной подготовки при колледже, чтобы не потерять весь грант, решила сделать фиктивные заявки. Для этого пригодились личные данные бывших студентов учреждения. Она составила 334 заявления от людей, которые об этом даже не подозревали. Полученные на них средства женщина потратила на оплату поставщикам товаров, заработную плату, страховые взносы и вознаграждения по договорам гражданско-правового характера. Ущерб от ее действий государству составил больше 8 миллионов рублей

- Краснооктябрьский районный суд вынес приговор - полтора года условно с испытательным сроком на полтора года. Приговор в законную силу еще не вступил и может быть обжалован, - рассказали "КП-Волгоград" в пресс-службе Волгоградского областного суда.