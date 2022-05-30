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Происшествия30 мая 2022 12:09

В Волгограде врачи спасли мужчину с порезанным горлом

В облздраве сообщили, что его перевели в профильный стационар
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
В Волгограде врачи спасли мужчину с порезанным горлом

В Волгограде врачи спасли мужчину с порезанным горлом

Фото: Алексей БУЛАТОВ

29 мая возле одного из магазинов по продаже алкогольных напитков в микрорайоне Долина в Советском районе Волгограда спасали мужчину с порезанным горлом. Местные жители бурно обсуждали происшествие в социальных сетях. Известно, что накануне на улице Шумского №7 36-летний горожанин был травмирован.

Как сообщают свидетели, мужчина сам нанес себе ранения. Скорее всего, он находился в неадекватном состоянии. К счастью, порез не представлял угрозу для его жизни. Вскоре после инцидента на место приехала скорая, а после оказания помощи пациента перевели с психдиспансер.

- 36-летнему мужчине оказана помощь в КБ СМП 7, направлен для дальнейшего лечения в профильный стационар, - прокомментировали volgograd.kp.ru в пресс-службе облздрава.