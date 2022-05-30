Под Волгоградом мужчину осудили за вырубку 8 дубов

Жителю Котельниковского района дали 1 год условно Фото: Алексей БУЛАТОВ

Котельниковский райсуд вынес приговор жителю Волгоградской области, который незаконно вырубил 8 дубов. Как сообщили volgograd.kp.ru в пресс-службе региональной прокуратуры, преступление мужчина совершил в феврале 2022 года. С помощью бензопилы он уничтожил деревья, чем причинил природе немалый ущерб. Эксперты подсчитали, что дубы обойдутся злоумышленнику в кругленькую сумму – 93 тысячи рублей.

- Суд приговорил его к наказанию в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год, - уточнили в прокуратуре.

Более того, помимо судимости волгоградец выплатит в бюджет всю сумму нанесенного вреда. Решение уже вступило в силу, а прокуратура проследит за его исполнением.