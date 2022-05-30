В Волгоградской области за сутки COVID-19 заразились 35 детей

30 мая оперштаб сообщил о 137 случаях заболевания Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Волгоградской области продолжают заражаться коронавирусом. Болеют и самые маленькие. Как сообщили volgograd.kp.ru в региональном оперштабе, по данным Роспотребнадзора на 30 мая за минувшие сутки COVID-19 диагностировали у 137 пациентов, из них 35 - дети.

Почти на 35% сократилось количество госпитализаций. За эти сутки в больницы попали 23 человека (накануне - 35). При этом выписали 138 пациентов. Всего же в стационаре и амбулаторно лечатся 1862 волгоградца. За период пандемии ковидом заразились 221 356 жителей области.

География распространения коронавируса по-прежнему обширна. Случаи заболевания зафиксировали в 24 районах, в том числе в Волгограде заразился 31 человек. Жителям напоминают о вакцинации. Коллективный иммунитет снизился до 30%.