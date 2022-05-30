В 2022 году волгоградцы задолжали за свет 89,4 млн

Электроэнергию отключили у почти 6,5 тысяч потребителей. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

С начала 2022 года почти 6,5 тысячи жителей Волгоградской области задолжали за электроэнергию 89,4 миллиона рублей. Об этом volgograd.kp.ru сообщили в ПАО «Волгоградэнергосбыт». У всех должников отключили свет до полного погашения платежек. Специалисты ресурсоснабжающей организации настоятельно советуют волгоградцам расплатиться по долгам, чтобы не остаться в темноте.

Лето– самый лучший для этого период. Зимой и весной потребление электроэнергии больше. В теплое время сумма в платежках значительно уменьшится, а это значит, что проще рассчитаться по долгам.

- Самый быстрый способ проверить наличие задолженности - в личном кабинете на сайте «Волгоградэнергосбыта» energosale34.ru или в мобильном приложении. Также в личном кабинете можно произвести оплату долга без комиссии, - отметили в компании.