На фаер-шоу волгоградец сделал предложение руки и сердца любимой девушке

Анастасия согласилась выйти замуж за Кирилла.

Огненное предложение руки и сердца сделал своей любимой девушке житель Волгограда Кирилл. Этот вечер Анастасия не забудет никогда, ведь долгожданное кольцо молодой человек подарил на глазах у сотен зрителей, пришедших 29 мая в ЦПКиО на зажигательное представление «Весенние огни» в рамках проекта «Когда глаза горят огнем». Фаер-шоу организовала творческая лаборатория «Атом шоу». Они же помогли Кириллу в организации предложения.

- Мы заранее все подготовили, попросили ведущую Дину Косичкину нам помочь, она вызвала несколько пар на сцену, давала им задание говорить своим половинкам слова любви, - рассказал volgograd.kp.ru организатор Константин.

А когда очередь дошла до Кирилла, он сел на колено и под огненную надпись: «Выходи за меня» задал Анастасии главный вопрос. И она ответила «Да!».