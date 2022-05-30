Волгоград сохранил статус города-миллионника

Пока Волгоград в числе мегаполисов. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Российские статистики озвучили предварительные итоги переписи населения. Важная новость для волгоградцев – наш город сохранил статус города-миллионика. Сейчас в нем проживает 1001183 человек, и это на тысячу меньше, чем в 2021 году. Если тенденция продолжится, то мы можем вылететь из числа самых больших городов. Подобное уже было в 2009 году, но город вернулся в почетные ряды уже через год. Скорее всего, засчет прироста территорий.

Кстати, четыре города присоединились к мегаполисам. Это Краснодар, Воронеж, Пермь, Красноярск. В общей сложности сейчас в России 17 городов, имеющих население больше миллиона человек. Кроме вышеназванных это Москва, Санкт-Петербург, Уфа, Челябинск, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Казань, Новосибирск, Самара, Омск, Нижний Новгород, Самара. Всего в России на данный момент проживают 147,2 миллиона человек.