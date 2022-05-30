В Волгоградской области готовятся к большим пожарам

На оперативном совещании озвучили меры, чтобы не доспустить пожаров. Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

В Волгограде наступило долгожданное лето. И оно, как всегда, жаркое и сухое. Синоптики дают радостные прогнозы для любителей погорячее. Выше +30, без дождя, но с сильным ветром. Очень опасное сочетание. Именно тема пожарной безопасности стала главной на оперативном совещании у губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова. Сейчас ситуация в регионе стабильная и контролируемая. Чтобы она не изменилась нужен ряд мер. И их озвучили.

Нужен постоянный мониторинг и наземно, и с воздуха. Также в приоритете уборка территорий от мусора и сухой травы. Проверят поселения на сделанную опашку как вокруг сел, так и возле дорог. Также посмотрят уборку возле частных дворов. Если заросли – обяжут скосить. Также с населением проведут профилактические беседы. Посмотрят и наличие наполненных емкостей для воды в садовых товариществах и селах. Лесные территории чаще будут патрулировать. А в природных парках к лету уже должны быть минерализованные полосы и проезд для спецтехники на случай ЧП.

Возможны и другие меры. Но их будут принимать в зависимости от погодных условий. Пока же волгоградцам нельзя разжигать костры, но можно просто гулять и насаждаться волгоградской природой.