Под Волгоградом 9-летний велосипедист врезался в маршрутку

Ребенок врезался в маршрутку. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

29 мая на трассах Волгоградской области произошло восемь аварий с тяжкими последствиями. Накануне в медучреждение госпитализировали 9-летнего ребенка их Калачевского района. Мальчик катался на велосипеде и угодил под маршрутку. Как сообщили volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по региону, школьник в 11.00 часов школьник ехал по обочине улицы Пархоменко в сторону Революционной.

- Ребенок не справился с управлением и совершил столкновение с автобусом «Форд Транзит» под управлением 33-летнего водителя, - уточнили в областном Главке МВД.

В настоящий момент велосипедист находится в больнице.