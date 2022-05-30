В Волгограде реже всего курят учителя и программисты

Среди женщин часто курят официантки и курьеры Фото: Алексей БУЛАТОВ

31 мая отмечается Всемирный день без табака. Сайт по поиску работы SuperJob решил спросить своих пользователей про курение. Результаты местами предсказуемы, а местами удивительны. Например, среди волгоградцев, кто чаще всего дымит – курьеры, администраторы, квалифицированные рабочие и кладовщики. В эти профессии затесались и официантки. А не хотят портить свои легкие программисты (возможно, им просто лень выходить из-за компьютера), учителя, бухгалтеры, менеджеры по логистике.

Бросать курить тяжело, но с этой задачей чаще всего справляются мужчины-водители – 50%, менеджеры по продажам – 45% и опять все те же системные администраторы – 43%. Среди женщин силой воли отличились курьеры (чаще курят – чаще бросают), офис-менеджеры и водители. Примерно по 33 процента из опрошенных этих профессий.